قلقيلية 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر فلسطينية بأن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا.// انتهى //00:30ت م0114