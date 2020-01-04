الصياهد 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستتنافس ١١ منقية غداً في فئة شلفا ولي العهد مجاهيم (30جمل ) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وذلك بعد إسدال الستار اليوم على منافسات الشعل.وينتظر أن تكون منافسات الغد قوية حيث يتنافس ٥ سعوديون و6 إماراتيون على شلفا ولي العهد، كما سيكون يوم غدٍ حافلاً بالإثارة إذ يشهد أيضا انطلاقة المرحلة الأولى لمسابقة الطبع، إلى جانب المسابقة الجماهيرية المثيرة (القعود قعودك لاطرحته) التي يتوقع أن تأتي قوية حيث يطمح الجميع في أداء المهمة بأقل من 25 ثانية من أجل التأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى.والمشاركون في فئة شلفا ولي العهد جمل (30) - مجاهيم1- الاماراتي محمد صالح مقرن العامري2- الاماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي3- الاماراتي محمد عوض ناجي المنهالي4- الاماراتي محمد مبخوت ناجي المنهالي5- الاماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي6- عامر سعد محمد المري7- سعد بجد سيف العتيبي8- الاماراتي محمد سعيد علي المنصوري9- طالب سالم طالب المري10- الاماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي11- سالم راشد علي الجابر المريفيما سيشارك في المرحلة الأولى لفئة الطبع المشاركون :1- ذيب الفديع شباب العتيبي2- ناصر فراج عجب السبيعي3- عبدالله رباح شعلان القشعمي4- نواف الفديع شباب الشيباني5- عبدالله جمعان حمد العجمي6- عبيد سعود فهد الخيوط7- فهد برزيل سرحان الرشيدي8- فهد سعد فلاح السبيعي9- حجاج سعد مفلح الشيباني10- راضي سعيد سعد الشيباني11- زيد راشد مشوح العجمي//انتهى //00:48ت م0115