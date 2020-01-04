الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الفيصلي بنتيجة 6 - 5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2 .وتقدم الهلال عن طريق محمد البريك في الدقيقة 18، ثم أدرك رولي يونيفاسيا التعادل للفيصلي في الدقيقة 29، ثم سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63 وفي الدقيقة 72 سجل محمد قاسم هدف التعادل للفيصلي، ليحتكم الفريقين إلى وقت إضافي، ومن بعده ركلات الترجيح التي كانت لصالح الهلال الذي سجل كل ضربات الترجيح في شباك الفيصلي، فيما أخفق الأخير في تسجيل الضربة الأخيرة.وبذلك يتأهل الهلال لمواجهة الاتفاق في دور الثمانية من المسابقة، حيث كان الأخير فاز على ضيفه أحد بنتيجة 7 - 1 ، اليوم الجمعة.//انتهى//00:49ت م0116