الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (41) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السادس على جائزة نادي الفروسية التقديرية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والعاشر على هدية نادي الفروسية .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمشرف الإداري على اسطبل البيرق خالد بن مشرف بعد فوز الجواد ( مسكيت ) العائد ملكيته لإسطبل البيرق بالمركز الأول في الشوط السادس .كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب حمد آل رشيد بعد فوز الجواد ( متكيف) العائد ملكيته لإسطبل هادي بن حمد آل مرزوق بالمركز الأول في الشوط التاسع .كما سلم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب فالح ابوأثنين بعد فوز الفرس( قحوم ) العائدة ملكيته لإسطبل محمد شبيب أبواثنين بالمركز الأول في الشوط العاشر .//انتهى //00:51ت م0117