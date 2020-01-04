رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ (41) على مساهمة وهدية النادي
السبت 1441/5/9 هـ الموافق 2020/01/04 م واس
الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (41) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السادس على جائزة نادي الفروسية التقديرية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والعاشر على هدية نادي الفروسية .
وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمشرف الإداري على اسطبل البيرق خالد بن مشرف بعد فوز الجواد ( مسكيت ) العائد ملكيته لإسطبل البيرق بالمركز الأول في الشوط السادس .
كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب حمد آل رشيد بعد فوز الجواد ( متكيف) العائد ملكيته لإسطبل هادي بن حمد آل مرزوق بالمركز الأول في الشوط التاسع .
كما سلم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب فالح ابوأثنين بعد فوز الفرس( قحوم ) العائدة ملكيته لإسطبل محمد شبيب أبواثنين بالمركز الأول في الشوط العاشر .
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