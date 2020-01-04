الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم حالياً من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديي الأهلي والاتحاد.وأشارت الهيئة في بيان أصدرته اليوم إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديي الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات.وقالت : "الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة يهدف إلى الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على جميع المستويات والأصعدة، وأن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حريٌ به أن ينعكس إيجاباً على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي إسهاماتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات.وأكدت الهيئة العامة للرياضة في ختام بيانها أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.//انتهى //01:46ت م0119