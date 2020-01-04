نيامي 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأكد الرئيس النيجري محمدو إيسوفو ، مواصلة الجهود لتغيير وجه البلاد نحو الأفضل في جميع المجالات، رغم الجهود الحربية التي تمتص جزءً كبيرًا من موارد الميزانية".وأضاف الرئيس إيسوفو أن النمو تسارع حيث ارتفع من 5.2 % في عام 2018 إلى 6.3 % عام 2019، ما جعل النيجر الاقتصاد التاسع الأكثر ديناميكية في إفريقيا والـ17 في العالم.وعزا هذا النمو بشكل خاص إلى الإنتاج الزراعي الجيد، والاستثمارات الكبيرة في المشاريع الهيكلية.وقال من جهة أخرى إن " الحكومة ستواصل جهودها للوصول إلى الهدف المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2021، بالإضافة إلى تحقيق هدف الاستغناء عن استيراد الأرز في عام 2023، وذلك بفضل التنفيذ المستمر لمبادرة (النيجريون يطعمون النيجريين) وبناء سد كانداجي على نهر النيجر".// انتهى //02:11ت م0120