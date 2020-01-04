تونس 08 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسبلغت نسبة امتلاء السدود من المياه في تونس 65 %، وذلك بفضل نزول كميات متفاوتة من الأمطار، شهدتها معظم محافظات البلاد، بداية من شهر سبتمبر 2019 وإلى غاية 01 يناير2020.وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس اليوم، أن كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة ذاتها سجلت بين 6ر382 ملمتر في محافظة جندوبة و9ر22 مليمتر في ولاية قبلي، وتجاوزت المعدل بكامل المحافظات ما عدى 10 محافظات من 24 .وتعتزم تونس بناء 4 سدود جديدة العام الحالي 2020، بكلفة إجمالية مقدّرة بنحو 390 مليون دولار، إلى جانب 40 سدًا، من أهمها سد سيدي سالم هو أكبر السدود بتونس ويقع بمحافظة باجة شمال البلاد، وتبلغ طاقة استيعابه من المياه 643 مليون متر مكعب.// انتهى //02:17ت م0121