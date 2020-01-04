أبوجا 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده، والمقرر تنظيمها عام 2023.وجدد بخاري في كلمة وجهها للشعب النيجيري، عزمه على المساهمة في تعزيز المسار الانتخابي بنيجيريا وفي المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن حكومته ستركز جهودها على محاربة الفساد، ومواجهة انعدام الأمن، باعتبارهما أبرز تحديين يواجهان بلاده.يذكر أن الرئيس النيجيري، الذي كان قد انتخب لولاية ثانية عام 2019، أثير حوله جدل في الوسط السياسي في بلاده بشان إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.// انتهى //02:26ت م0122