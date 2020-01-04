دار السلام 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأفاد البنك المركزي التنزاني أن الناتج الداخلي الخام ارتفع بنسبة 9.74 %، خلال 2018-2019، حيث انتقل من 51.3 مليار دولار إلى 56.3 مليار السنة الماضية.وأرجع تقرير للبنك المركزي التانزاني صدر هذا الأسبوع، أن هذا النمو يرجع إلى الأداء الجيد لقطاعات البناء، والزراعة، واستغلال الغابات، والصيد البحري، والأنشطة المرتبطة بالخدمات.وتعتزم تنزانيا زيادة استثماراتها ولا سيما في البنى التحتية، من أجل دعم النمو الاقتصادي.// انتهى //02:30ت م0123