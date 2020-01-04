نيويورك 08جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واستراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم من مستويات قياسية مرتفعة بعد ضربة جوية أمريكية في العراق .وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 235.48‭ ‬ نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 28633.32 نقطة ، بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 23.00 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 3234.85 نقطة ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 71.42 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 9020.77 نقطة.وأنهي المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.17 بالمئة و0.04 بالمئة على الترتيب، في حين صعد ناسداك 0.16 بالمئة على مدار الأسبوع ، ويعتبر هذا أول انخفاض أسبوعي للمؤشر ستاندرد اند بورز500 بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.// انتهى //02:54ت م0124