الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث في العراق.المملكة : حذرنا سابقاً من تداعيات تصاعد التوترات في العراق.سمو أمير عسير يفتتح مشروع الواجهة البحرية بالحريضة.إمام الحرم المكي: السعادة والحسد لا تجتمع في قلب بشر.إمام المسجد النبوي : استغلال الفرص الوظيفية من أقبح المكاسب.نثر 3 أطنان من بذور النباتات والأشجار الرعوية في المملكة.بدء تطبيق التأمين الشامل على المعتمرين.الإمارات تدين القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.الكويت تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في صيانة أمن واستقرار المنطقة.الحكومة الأردنية تشدد على أهمية التعاون لحماية أمن العراق واستقراره.مصر تدعو لاحتواء الموقف في العراق وتفادي أي تصعيد جديد.الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً بعد حادث طعن قرب باريس.ماكرون يبدي قلقه حيال مخاطر التصعيد المرتبطة بتزايد التدخلات الخارجية في ليبيا.الخارجية الألمانية: الغارة الأميركية أعقبت استفزازات خطيرة من إيران.ترمب: سليمانى الإرهابى الأول فى العالم.// يتبع //07:49ت م0003