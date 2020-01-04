وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جـنرال الــدم ) : أحداث متسارعة بدأت منذ فجر الأمس واستمرت تداعياتها وستستمر؛ كونها شكلت حدثاً غير عادي تمثل في مصرع الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المتفرع من الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول عن العمليات الخارجية، والمدرج على قوائم الإرهاب دولياً منذ العام 2011، تاريخ أسود، كله مؤامرات وقتل أبرياء ومحاولات فرض السياسات الإيرانية في المنطقة، وفرض سيطرتها مهما كانت الوسيلة.واعتبرت أنة بمصرع الجنرال سليماني يفقد النظام الإيراني أحد أهم أعمدته المنفذة لسياساته التوسعية مما أوجد هزة يحاول النظام مداراتها بالتصريحات من كل حدب وصوب، التي تدعو للانتقام ما يدل على حالة من الارتباك انتابت صفوفه، فسليماني ليس بالشخصية العادية حتى على صعيد الداخل الإيراني، فهو عصا النظام الإيراني في قمع التظاهرات التي عمت إيران، وتعامل معها بكل قسوة رغم أن المتظاهرين أبناء جلدته، من أجل تثبيت أركان النظام بالحديد والنار، وبالتأكيد أن العمليات التي كان مسؤولاً عن تنفيذها خارج إيران كانت أكثر قساوة وأكثر تمعناً في إرهاب الشعوب والأفراد.وبينت أنة ليس من المستبعد أن تكون هناك ردة فعل للنظام الإيراني على مصرع سليماني وعناصره، حيث هدد بردة فعل قوية انفعالية، وهو أمر غير مستبعد من نظام احترف الإرهاب وتصدر قوائمه، بل إن إيران صنفت الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، فليس غريباً عليها إن قامت بعمل إرهابي، ولكن على النظام الإيراني أن يعي أن أنظار العالم كلها تتجه إليه في ترقب لفعله الذي لن يكون دون رد، وهذا ما تريده إيران أن تدخل المنطقة في دائرة عدم الاستقرار، ففي ذلك فائدة لها للخروج من حالة الاختناق التي تعيشها، ووصلت إلى حد التذمر من الشعب الإيراني، فالنظام الإيراني يريد قضية يصطف فيها الإيرانيون خلفه لينسوا واقعهم المؤلم.وختمت : لا نعتقد أن المجتمع الدولي سيسمح للنظام الإيراني أن يصل إلى مبتغاه في إشعال المنطقة التي تعتبر من أهم مناطق العالم وأكثرها سخونة، فأي فعل إيراني ستكون له عواقب وخيمة لن يستطيع التعامل معها.// يتبع //07:49ت م0004