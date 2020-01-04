القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسعقد رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية أمس اجتماعهم الأول في تشكيلته الجديدة التي أقرتها اللجنة الكشفية العربية، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، وعضو اللجنة العربية محمد مصطفى، ومديري الإدارات بالأمانة العامة، وذلك بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة.وبدأ الاجتماع بكلمة للأمين العام أشار فيها إلى أن الاجتماع يأتي لتحديد الإطار العام لأسلوب العمل خلال الفترة 2019 - 2020 لدعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية تماشياً مع الاستراتيجية العالمية للحركة الكشفية.استعرض بعد ذلك مدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية القائد أحمد حسن، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربيةالقائدة مي عبد الهادي الاستراتيجية العربية والأولويات العالمية ، ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء اللجان.وناقش المجتمعون خلال اليوم الأول الإطار العام لأسلوب العمل باللجان الفرعية ، ومناقشة دور اللجان المشترك، وسيتضمن الاجتماع اليوم اجتماعات بين رؤساء اللجان ومديري الادارات بالمكتب الكشفي العربي، وعقد اجتماع بين اللجان المشتركة لتنسيق العمل، وتحقيق التكامل بين أعمال اللجان الفرعية المختلفة بما يخدم الحركة الكشفية وتطويرها في المنطقة العربية.// انتهى //09:55ت م0007