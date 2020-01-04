الجزائر 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتشكيلة الحكومة الجديدة برئيس الوزراء عبد العزيز جراد، والمؤلفة من 39 وزيرا، مشيرة إلى أن جميع الوزراء من الكفاءات الوطنية وأن أولوية الحكومة إيجاد حلول مستعجلة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.وأبرزت تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن تسوية الصراع في ليبيا لن يأتي بلغة السلاح وإنما بجلوس طرفيه حول طاولة الحوار من أجل مصلحة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.وأشارت إلى مسيرات الحراك الشعبي في أسبوعه ال46 في العاصمة الجزائر ومدن أخرى، مبينة إصرار المتظاهرين على المطالبة بالتغيير والإصلاح.دوليا، أبرزت صحف الجزائر مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، لافتة النظر إلى قلق دولي واسع من تبعاته على المنطقة.//انتهى//09:58ت م0008