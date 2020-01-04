القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساستحوذ نبأ مقتل قاسم سليماني، جراء غارة صاروخية أمريكية استهدفته بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد، على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم.ونقلت تأكيد وزير خارجة الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية يشكل مصلحة وطنية ومغاربية وعربية وإسلامية وعالمية.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتناولت تطورات الوضع في ليبيا.وأبرزت صحف القاهرة رفض المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين التدخل الخارجي وانتهاك سيادة واستقلالية أية دولة عربية من أي طرف كان.// انتهى //10:18ت م0009