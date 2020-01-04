رام الله 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في قريتي المغير شرق رام الله، وكفر قدوم شرق قلقيلية.وسلطت الضوء على مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.وأوردت صحف فلسطين خبر مواصلة الاحتجاجات الشعبية ، في عدد من المناطق اللبنانية ، لليوم الـ 79 على التوالي للمطالبة بمحاسبة الفاسدين.// انتهى //10:20ت م0010