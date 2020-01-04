أبيدجان 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأعرب الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، عن حرصه على السلام والاستقرار في بلاده، حاثًا جميع الفاعلين في المشهد السياسي على التحلي بالمسؤولية، وأن يحافظوا على السلام واحترام المؤسسات.وأكد الرئيس واتارا ضمن كلمة له بمناسبة السنة الإدارية 2020 أن الدولة ستضمن السلام والأمن للشعب الإيفواري واستقرار البلاد، ولن يستطيع أحد المساس بهذا الهدف، ولن تفلح أي محاولة لزعزعة استقرار الوطن.// انتهى //11:08ت م0012