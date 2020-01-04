بيروت 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بعودة ظاهرة قطع الطرق في اليوم 79 من الاحتجاجات التي شهدها لبنان منذ 17 من شهر أكتوبر الماضي مع رصدها لمؤشرات تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وعرضها لتمنيات الرئيس اللبناني ميشال عون أن تبصر الحكومة النور الاسبوع المقبل بما يعزز ثقة الخارج والداخل.وأخبرت عن التحذيرات التي أطلقتها السفارة الأميركية في بيروت لمواطنيها المتواجدين على الأراضي اللبنانية للأخذ بأعلى درجات الحيطة والحذر واليقظة عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة.وفي الشأن الإقليمي سلطت صحف لبنان الضوء على عملية البرق الأزرق التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأدت الى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالإضافة إلى نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي.ولفتت الى إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 74 للجمعية وبأغلبية ساحقة قرار حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في مينمار.// انتهى //11:11ت م0013