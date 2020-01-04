الخرطوم 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تجدد أحداث العنف القبلي في يورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان أمس ما أدى لسقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى.وأشارت إلى إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية على نهب كميات من المساعدات الطبية المقدمة من منظمات أممية كانت مخصصة لمكافحة الأوبئة والأمراض القاتلة في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.ونقلت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس قوله، إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، الذي قُتل في ضربة جوية أميركية، كان يخطط لقتل أميركيين.ولفتت الانتباه إلى خروج مظاهرات حاشدة في مدن ليبية عدة للتنديد بتصويت البرلمان التركي على مذكرة تفويض بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق.وعرجت على إصابة 18 عسكرياً في الجيش اللبناني بجروح في مواجهات مع المحتجين، في شمال لبنان وجبل لبنان، خلال قيامهم بعمليات حفظ الأمن وفتح الطرقات.وأخبرت عن بدء البحرية الأسترالية أمس، بإجلاء مئات الأشخاص المحاصرين في مدينة جنوب شرق البلاد محاصرة بالنيران.// انتهى //11:14ت م0014