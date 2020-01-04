بغداد 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الدعوات المطالبة بالتهدئة وتحكيم العقل التي أطلقتها العديد من الدول والمنظمات الدولية وقادة الأحزاب والحركات السياسية في المنطقة والعالم على خلفية حادثة مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في غارة صاروخية جوية أميركية قرب مطار بغداد ليلة أمس الأول.وتناولت تأثيرات التوتر الذي تشهده المنطقة على أسعار النفط والبورصات وأسواق المال في العالم,واشارت الصحف العراقية إلى وقف عدد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى بغداد بسبب هذه التطورات وحتى إشعار آخر.// انتهى //11:50ت م0015