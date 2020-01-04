الخرطوم 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأدانت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور( يوناميد) أعمال العنف القبلي في غرب دارفور غرب السودان، كاشفة عن سقوط 65 قتيلا في أحدث حصيلة للصراع الدامي.وقالت البعثة المختلطة اليوم: "إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث التي خلفت 65 قتيلًا وحوالي 54 جريحًا، وشردت الآلاف من السكان المدنيين ودمرت الملاجئ وأحرقت القرى".وشددت البعثة المختلطة على أهمية حل النزاعات بطريقة سلمية، داعيةً جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة، خاصة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".// انتهى //12:02ت م0016