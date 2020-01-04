إسلام آباد 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.واهتمت بموقف المملكة العربية السعودية التي اعتبرت الأحداث الجارية في العراق نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.وأبرزت كذلك مناقشة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هاتفياً مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوه، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراء دفاعي بقتل قاسم سليماني رداً على التهديدات الوشيكة التي تهدد حياة الأمريكيين.وتطرقت إلى إبداء باكستان قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وحثتها لجميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.كما تناقلت موقف الصين التي دعت إلى ضبط النفس من جميع الأطراف بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد.واهتمت كذلك بموافقة اللجنة البرلمانية الدائمة المشتركة لمجلسي البرلمان الباكستاني على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالتعديلات على قانون الجيش وقانون القوات البحرية وقانون القوات الجوية.وأشارت إلى ترحيب الحكومة الباكستانية بالدعم المالي الذي قدمته دولة الإمارات والذي يستهدف المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.وتابعت سير العمل على المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وعرجت إلى تأثر مظاهر الحياة العامة في المناطق الشمالية من باكستان بسبب موجة البرد القارس وتساقط الثلوج.أفغانياً تناقلت إعلان السلطات الأفغانية عن استسلام عشرة مسلحين من حركة طالبان.// انتهى //12:15ت م0017