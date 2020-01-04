عمّان 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم دعوة الحكومة الأردنية إلى التعاون لحماية أمن العراق واستقراره وضرورة بذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد الذي سيكون له تداعيات كبيرة.ونشرت إعلان وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني في العراق.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، بالتزام بلاده بخفض التصعيد بعد مقتل سليماني بضربة أمريكية، مؤكدا أن قاسم سليماني كان يخطط لعمل كبير يهدد مواطنين أمريكيين.// انتهى//12:16ت م0018