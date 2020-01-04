الرباط 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأولى جلسات الاستماع التي شرعت فيها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مع الأحزاب السياسية المغربية والنقابات لتقديم تصوراتها وآرائها بخصوص النموذج التنموي الجديد، الذي يرغب المغرب في إرسائه مستقبلا.مغاربيا، واصلت الصحف اهتمامها بتطورات الأزمة الليبية،مبرزة موقف المغرب الذي جدد دعمه للحل السياسي وتمسكه باتفاق الصخيرات كمرجعية للحل السلمي.كما أبرزت الصحف موقف الجامعة العربية، التي اعتبرت أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية الى ليبيا، تعد بمثابة إذكاء للصراع الدائر في البلاد واصفة الخطوة بالخطيرة ،وبأنها مخالفة لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة.وتابعت الصحف أيضا تطورات الشأن السياسي في تونس، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد قد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من قبل رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي وإحالها على البرلمان للحصول على الثقة.وعلى الصعيد الإقليمي، تطرقت الصحف إلى عملية البرق الأزرق التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى نائب رئيس الحشد الشعبي في مطار بغداد الدولي.رياضيا، خصصت الصحف المغربية صفحاتها للمباراة التي يخوضها اليوم فريق الرجاء البيضاوي أمام مضيفه مولودية الجزائر بمدينة البليدة،برسم ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة.// انتهى //12:33ت م0020