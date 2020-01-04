تونس 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأنصب اهتمام الصحف التونسية الصادرة اليوم على تباين ردود أفعال ومواقف الأطياف السياسية في تونس من تشكيلة الحكومة التونسية التي أعلنها امس الأول رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في انتظار مصادقة البرلمان التونسي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين الرفض والتأييد ألمحت إلى الغموض الذي مازال مسيطرا على مآلات المشهد السياسي في البلاد.وتناقلت ردود الأفعال الإقليمية والعربية والدولية الرافضة للتدخل العسكري في ليبيا وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار بما من شانه ان يزيد في تعقيد الأزمة في البلاد.وأخبرت صحف السبت في الشأن العراقي، عن مقتل قاسم سليماني، جراء غارة صاروخية أمريكية استهدفته بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.وتطرقت إلى تظاهرات حاشدة شهدتها وسط العاصمة اللبنانية بيروت ، احتجاجا على الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلتها برئاسة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات لم تشهد أي مواجهات مع العناصر الأمنية أو الشرطة.دوليا، أنبات صحف تونس عن إعلان الشرطة الفرنسية أمس قتل شخص نفذ عملية طعن قرب العاصمة باريس ، مشيرة إلى مقتل امرأة في عملية الطعن وإصابة أربعة آخرين.// انتهى //13:00ت م0025