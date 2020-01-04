اقتصادي / ارتفاع عدد السُّيَّاح الوافدين إلى تونس بنسبة13.6 %
السبت 1441/5/9 هـ الموافق 2020/01/04 م واس
تونس 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس
ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 6ر13 % ليصل عددهم 9.429 ملايين سائح مع نهاية شهر ديسمبر 2019 الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
وأفادت معطيات لوزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية اليوم، تصدر السياح القادمون من المنطقة الأوروبية المركز الأول بنسبة 15.9 %، يليه السائح المغاربي بنسبة 15.5 %، ليصل في مجملهما 7.7 ملايين سائح.
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