تونس 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 6ر13 % ليصل عددهم 9.429 ملايين سائح مع نهاية شهر ديسمبر 2019 الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.وأفادت معطيات لوزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية اليوم، تصدر السياح القادمون من المنطقة الأوروبية المركز الأول بنسبة 15.9 %، يليه السائح المغاربي بنسبة 15.5 %، ليصل في مجملهما 7.7 ملايين سائح.// انتهى //13:03ت م0026