أبوجا 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسلقي 19 شخصًا حتفهم في هجوم شنه مسلحون، في منطقة قروية (وسط نيجيريا)، حسب ما أعلنت الشرطة النيجيرية الليلة الماضية.وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية وليام أيا، أن مجهولين هاجموا قرية تاواري في محافظة كوجي، على بعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة أبوجا، وقتلوا 19 شخصًا وأحرقوا بعض الممتلكات.وأشار المصدر إلى فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.// انتهى //13:06ت م0027