جدة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأنهت إدارة الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية ‏بكأس السوبر السعودي التي ستقام اليوم بين " نادي النصر ونادي التعاون " بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر لسعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد أن الهيئة جهزت 15 فرقة إسعافية ومتقدمة وتشغيل 5 نقاط تجمع لفرق إسعافية متكاملة، إضافة إلى تمركز 4 فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المباراة وتشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية وتمركز 6 مسعفين على عربات الجولف في أرضية الملعب ورفع الجاهزية بعد نهاية المباراة بالمراكز المحيطة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.// انتهى //13:14ت م0028