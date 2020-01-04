القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسفتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء وإليه بشكل آمن.// انتهى //13:20ت م0029