القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ "64" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، وعدد من الخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني.ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تمس الشباب العربي، منها تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكين الشباب في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية.ويبحث الاجتماع أيضًا الموضوعات التي تهم الرياضيين من الشباب العربي وخاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الرابعة عشر بلبنان والخامسة عشر بالعراق.// انتهى //13:26ت م0030