الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسبدأت اليوم فعاليات الدورة العلمية السادسة والعشرين المقامة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ويقدمها نخبة من المشايخ وطلبة العلم يكون خلالها شرح عدد من المتون والكتب العلمية.واستهلت الدورة العلمية التي انطلقت ، وتستمر حتى يوم الخميس القادم ، يلقيها عدد من الدعاة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - بحي سلطانة في مدينة الرياض، بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء.وألقى الشيخ أحمد بن حمد الونيس درساً في شرح المنظومة البرهانية في الفرائض ، كما يلقي الشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد درسًا بعنوان "ثلاثيات للإمام البخاري" بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.وتواصل الدورة العلمية السادسة والعشرون دروسها العلمية يومي الأحد والثلاثاء بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري بعنوان "عقيد السلف أصحاب الحديث" ويوم الاثنين درس للشيخ فهد بن سليمان الفهيد بعنوان "الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية".وفي يوم الأربعاء يلقي الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان دروساً علمية بعنوان "تفسير غريب القرآن في جزء الأحقاف" بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء.وتختتم الدورة يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري، بدروس علمية للشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء بعنوان "شرح مختصر في أصول العقائد الدينية".وتأتي هذه الدورة العلمية امتدادًا للدورات العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينيهم ودنياهم.// انتهى //14:23ت م0031