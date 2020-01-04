رياضي / فرع هيئة الرياضة بالحدود الشمالية تعلن استقبال المبادرات والبرامج الشبابية
السبت 1441/5/9 هـ الموافق 2020/01/04 م واس
عرعر 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس
أعلن مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية عن فتح الباب أمام المبادرات والبرامج الشبابية وذلك في سبيل ابتكار وتخطيط وتنفيذ برامج شبابية نوعية جديدة.
وأشار المكتب إلى أن فتح باب القبول لمدة 15 اعتباراً من اليوم ، موضحاً أهمية تضمين المبادرات بالاسم والمدة والمستهدفين وأعدادهم وآلية التنفيذ والأهداف المرجوة بشكل عام والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وعناوين التواصل.
وأفاد أن المبادرات تسلّم لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة أو عبر البريد الإلكتروني arrar-office@gsa.gov.sa.
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