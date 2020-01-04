عرعر 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأعلن مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية عن فتح الباب أمام المبادرات والبرامج الشبابية وذلك في سبيل ابتكار وتخطيط وتنفيذ برامج شبابية نوعية جديدة.وأشار المكتب إلى أن فتح باب القبول لمدة 15 اعتباراً من اليوم ، موضحاً أهمية تضمين المبادرات بالاسم والمدة والمستهدفين وأعدادهم وآلية التنفيذ والأهداف المرجوة بشكل عام والنتائج المتوقعة، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وعناوين التواصل.وأفاد أن المبادرات تسلّم لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة أو عبر البريد الإلكتروني arrar-office@gsa.gov.sa.// انتهى //14:24ت م0032