السيح 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واستطلق إدارة تعليم الخرج غداً ، مهرجان أندية الحي الترفيهية والتعليمية تحت شعار "مهرجان تميز"، التي تقام فعالياته في مقرات أندية الحي للبنين والبنات في كل من السيح، الدلم، الهياثم، اليمامة، السلمية، ونعجان، ويستمر عشرة أيام.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن أندية الأحياء أكملت استعداداتها للمهرجان الذي يقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي ، ويشتمل على جملة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهية ، ويتخللها إقامة مسابقات ثقافية ومنافسات رياضية متعددة ، فضلاً عن العروض الفنية ومراسم الأطفال ودورات تطوير الذات ، إلى جانب الديوانيات والمخيمات المخصصة للأمسيات الشعرية , مشيراً إلى أن هذه المهرجانات تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية والتعليمية وتعرف بمحتواها وماذا يقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعياً لترسيخ رؤية المملكة 2030 ونشر قيم جودة الحياة.من جهته بين ممثل أندية الحي للبنين بتعليم الخرج منصور بن سعد السعيدان، أن المهرجان يتناول مجالين رئيسيين، المجال التقني العلمي للبنين والمجال الرياضي الصحي للبنات، ويتخللهما العديد من الفعاليات والأنشطة الجاذبة التي تستهدف كافة فئات المجتمع، وتتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي، بهدف نشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع.ولفت الانتباه إلى أن الفعاليات خصصت برامج لذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم والدمج مع اقرانهم في مختلف الأنشطة والفعاليات، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تلبي رغبات مرتادي الأندية تتوافق مع طبيعة الأجواء الشتوية.من جانبها أفادت ممثلة أندية الحي للبنات أمل الرويبعه، أن أندية البنات تشتمل على العديد من الفعاليات العلمية والثقافية والرياضية فضلاً عن التنافس بين الأندية في ذلك والاستفادة من أوقات الفراغ للطالبات خاصة ولأفراد الأسرة بشكل عام.// انتهى //15:09ت م0036