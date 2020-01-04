الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسنفذت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة "دفء"، الهادفة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر الكافلة للأيتام والمحتاجة لـ (كسوة الشتاء).وقدمت المشرفة على تنفيذ المبادرة الاخصائية الاجتماعية ريم بنت سلمان الجعيد باسمها ونيابة عن منسوبات إدارة الأسر الكافلة شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة ساره بنت عبد الرحمن الفيصل الداعمة لهذه المبادرة ، داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وأن يكتب لها أجر إسعاد الأيتام .وأشارت الجعيد إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة قارب الرقم 300 يتيم وأسرهم الكافلة , مؤكدة أن هذه المبادرة الشخصية من سمو الأميرة سارة تهدف إلى مساعدة الأسر الكافلة المحتاجة , وتوفير مردود مادي لهم , وتنمية روح الانتماء والحب بين الإدارة والأسر الكافلة وبينهما وبين أفراد المجتمع المحبين للخير.// انتهى //15:16ت م0038