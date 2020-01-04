الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسزار وفد من ملتقى رواد المواهب أمس, محافظة الحريق وذلك للتعرف على أبرز ملامحها التاريخية.وضم الوفد عدداً من المواهب العلمية والإعلامية والثقافية والطبية.وأوضحت مشرفة الرحلة اعتماد المسعري أن الملتقى يضم أعضاء من ٢٠ دولة من مختلف الجنسيات ويهدف إلى خلق التلاحم والتعرف على عادات وتقاليد الأعضاء المشاركين في الملتقى من تلك الدول.من جانبه أضاف رئيس الملتقي محسن آل حسان أن الملتقى ينظم عدة فعليات وزيارات للأعمال الإنسانية ويعمل على تكريم المبدعين وتشجيع المواهب من جميع الأعمار.واشتملت الرحلة على زيارة لإحدى مزارع الحريق المشهورة, كما استمع الوفد إلى شرح عن المحافظة وسبب تسميتها وأبرز معالمها التاريخية وأشهر رجالها وشعرائها.كما زار الوفد مهرجان الحريق الرابع للحمضيات, مطلعاً على منتجات مزارع الحريق المعروضة كالعسل والحمضيات والتمور.// انتهى //15:44ت م0044