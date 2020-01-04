لندن 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسواصلت الصحف البريطانية الاهتمام بالغارة الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدت إلى مقتل الإرهابي قائد الحرس الثوري الإيراني القسم الخارجي قاسم سليماني ومرافقيه.وذكرت الصحف أن واشنطن حملت المليشيات المدعومة من إيران مسؤولية إطلاق صواريخ على قوات أمريكية مما أدى إلى مقتل مقاول أمريكي، مشيرة إلى أن مقتل أي مواطن أمريكي أوالإعداد لهجمات على قواعد أمريكية بالعراق في كل الحالات خط أحمر عند واشنطن .وأوضحت الصحف البريطانية بأن العراق سيكون ساحة ومسرحا للمواجهات الأمريكية الإيرانية مع ما يجلب ذلك من خراب ودمار للبلاد.ونقلت الصحف عن مسؤولين أمريكيين قولهم : إن وزارة الدفاع بصدد إرسال حوالي 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط كإجراء احتياطي بسبب التهديدات الإيرانية والمليشيات التابعة لها المتزايدة .وأبرزت الصحف تصريح وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب بأن فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بقائده قاسم سليماني لطالما شكل خطراً عدوانياً، وأن بلاده حذرت كثيرا من خطورة تهديداتهم.ونقلت الصحف دعوة الخارجية البريطانية لجميع الأطراف لخفض التصعيد بعد مقتل قائد سليماني، ونصحها لمواطنيها بتجنب السفر إلى العراق وإيران .وذكرت الصحف أن بريطانيا شددت إجراءات الأمن ورفعت مستوى الإستعداد في قواعدها بالشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني .// انتهى //16:17ت م0049