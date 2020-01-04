حجة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 26 – 31 ديسمبر 2019م، 462 مستفيداً، وعيادة الباطنية 231 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 84 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 487 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 1,002 مراجع، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 495 شخصاً، وصرفت الأدوية لـ 1,306 فردا، وراجع قسم نقل الدم 5 حالات، والإحالة الطبية 56 مستفيدًا.// انتهى //16:17ت م0050