صنعاء 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 567 مستفيدا، وعيادة الباطنية 350 شخصاً، وعيادة النساء 56 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 15 فردًا، وقسم التحصين 18 مريضًا، وعيادة التغذية 16 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 92 فرداً.كما راجع قسم الرعاية الصحية 200 شخص، وأجرى الفحص المختبري ل 317 مريضًا، وصرفت الأدوية ل 977 فردًا.// انتهى //16:17ت م0051