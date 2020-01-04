أحد المسارحة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسبدأت أمس فعاليات الرحلة العملية الثانية عشرة للعام الحالي 1441هـ التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة.وأوضح مدير المكتب الدكتور محمد قحل أن المكتب يهدف من تنظيم البرنامج لربط طلبة العلم بالعلماء والاستفادة من علمهم وسمتهم وحماية الطلاب من الانحرافات الفكرية والمنهجية.وأشار إلى أن الرحلة العلمية في عامها الحالي تستهدف المدينة المنورة على مدى ثمانية أيام للاستفادة من الدروس العلمية المقامة بالمسجد النبوي الشريف وحضور برنامج "مهمات العلم" لفضيلة عضو هيئة كبار العلماء المدرس بالحرمين الشريفين الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، مفيداً أن عدد الطلاب المستفيدين من الرحلة بلغ 60 طالباً من طلاب العلم.// انتهى //16:18ت م0052