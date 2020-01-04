صنعاء 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.وجرى خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر 2019م ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 294,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.// انتهى //16:25ت م0054