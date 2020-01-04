الحديدة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2019م في قسم الرعايا التكاملية 3,530 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 56 شخصًا، وعيادة التحصين 22 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 502 شخص، وعيادة الجراحة، وقسم التوعية والتثقيف 735 شخصًا، وقسم النساء والولادة 23 حالة.كما أجرى الفحص المخبري لـ 1,305 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 3,714 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 حالة، وعيادة نقل الدم 19 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 10 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصًا.// انتهى //16:27ت م0056