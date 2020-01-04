جيزان 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسنفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أمس ، ورشة عمل بعنوان "رحلة التغير".وهدفت ورشة العمل التي نفذتها المستشارة الأسرية عضو إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية عفاف غفوري إلى تعريف المشاركات بالطرق الصحيحة للتغيير الإيجابي في نمط الحياة من قبل الفرد والمجتمع، وكيفية التغلب على الآثار السلبية المحيطة به ، إلى جانب استعراض بعض التجارب الشخصية والاجابة علي استفسارات الحاضرات.// انتهى //16:50ت م0059