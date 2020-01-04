بيشة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسحققت الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيشة المركز الأول وفق إحصائية الكفاءة التشغيلية للكليات التقنية بالمملكة "بنين" للفصل التدريبي الأول لعام 1440 / 1441 هـ، وذلك من أصل 50 كلية تقنية وفق معايير وضوابط الكفاءة التي تعنى بالجودة وضبط الأداء التشغيلي.وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي شكره وتقديره لعميد كلية التقنية ببيشة خالد آل مشوط والهيئة التدريبية والإدارية على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة الذي يعكس جهودهم وتميزهم.من جانبه ثمّن عميد الكلية التقنية ببيشة جهود زملائه في التدريب بقيادة وكيل التدريب سلطان الشهراني ورؤساء الأقسام التدريبية كافة، منوهاً بجهود الأقسام المساندة بالإدارة التي عملت جنباً إلى جنب مع الأقسام التدريبية لتحقيق المركز الأول.وأشار إلى أن تحقيق المركز الأول يدل على التزام المنشأة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين يسعون دائماً إلى تألقٍ مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.// انتهى //17:01ت م0061