القاهرة 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية إلى رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دنيس ساسو نجيسو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، سلّمها له نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن الرئيس ساسو نجيسو أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا لكونها دولة أفريقية، موضحًا أن القارة الأفريقية هي أول مَن ستعاني من تداعيات تلك الأزمة.وأضاف البيان أن رئيس جمهورية الكونغو برازافيل أعرب في السياق ذاته عن تقديره لدور مصر في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال مدة رئاستها للاتحاد الأفريقي.// انتهى //17:51ت م0064