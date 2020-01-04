مدريد 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واساستعاد فريق فالنسيا في مطلع العام 2020 الانتصارات التي افتقدها في المرحلتين الأخيرتين قبل العطلة الشتوية، بتفوقه على ضيفه إيبار بهدف دون رد اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويأتي هذا الفوز ليعطي دفعا لفالنسيا الذي يستعد للانتقال للمشاركة في كأس السوبر الإسباني بصيغتها الجديدة، التي تقام في المملكة العربية السعودية في محافظة جدة بين الثامن من يناير و 12 منه بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد .ورفع فالنسيا رصيده الى 31 نقطة، وتقدم الى المركز السادس موقتا في انتظار استكمال مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز السادس عشر، بعد تلقيه خسارته العاشرة هذا الموسم.وتستكمل المرحلة اليوم بمباريات لثلاثة من فرق الصدارة الأربعة، اذ يحل ريال مدريد الثاني ضيفا على خيتافي، ويستضيف أتلتيكو مدريد الرابع ليفانتي، بينما يخوض برشلونة المتصدر وحامل اللقب، مباراة ضد غريمه في المدينة الكاتالونية إسبانيول على ملعب الأخير.وتختتم المرحلة بأربع مباريات غدا الأحد تجمع غرناطة بريال مايوركا، وريال سوسييداد بفياريال، وألافيس بريال بيتيس، وسلتا فيغو بأوساسونا.// انتهى //18:01ت م0067