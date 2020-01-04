لندن 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسحجزت فرق برمنجهام وبيرنلي وميلوال وهال سيتي أماكنها في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما حرم روشديل ضيفه نيوكاسل من التأهل المبكر للدور الرابع بعدما انتزع تعادلا ثمينا معه اليوم السبت في الدور الثالث للبطولة .وقلب هال سيتي تأخره 1 - 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 - 2 على مضيفه روتيرهام يونايتد اليوم في الدور الثالث للبطولة ، وتغلب بيرنلي على بيتربورو يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.وجاء تأهل ميلوال للدور الرابع بالفوز الكبير على نيوبورت 3 - 0، فيما انتهت مباراة بريستول سيتي مع شروسبيري تاون بالتعادل 1 - 1.وكان نيوكاسل في طريقه إلى الدور الرابع بفضل الهدف المبكر الذي سجله ميجيل ألميرون في الدقيقة 17 ولكن آرون ويلبراهام منح روشديل التعادل في الدقيقة 79 لتعاد المباراة بين الفريقين على ملعب نيوكاسل.// انتهى //18:44ت م0070