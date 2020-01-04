الأحساء 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واستنطلق مساء غد فعاليات "مهرجان الرياضة للجميع" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بالفريق التنفيذي والعاملين في أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين"، بمشاركة ٢٧ نادي حي، وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.وأشار رئيس لجنة المتابعة والتنفيذ لفعاليات المهرجان سفير استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية فهد بن إبراهيم الملحم إلى أن فعاليات المهرجان ستقام على مدى ٣ أسابيع متتالية من الأحد إلى الأربعاء كل أسبوع من الساعة ٤ عصرًا حتى ٨ مساءً، على ثلاث مراحل الأولى التمهيدية وتبدأ في الأسبوع الأول عبر إقامة مباريات رياضية تنافسية داخلية لكل نادي حي على حدة تشمل المباريات ألعاب "كرة القدم، وكرة الطائرة، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة".فيما تبدأ التصفيات في المرحلة الثانية خلال الأسبوع الثاني على التوالي، تقام فيها مباريات رياضية تنافسية بين الأندية المشاركة لتصفية الفرق المتأهلة لنهائيات كأس البطولة لكل لعبة تستضيفها ثلاثة أندية للأحياء هي نادي الحي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية بالمبرز، ونادي الحي بمدرسة الطرف المتوسطة، ونادي الحي بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الابتدائية بالهفوف.أما المرحلة الثالثة وهي النهائيات وتبدأ في الأسبوع الثالث على التوالي ولمدة يومين، تقام على ملاعب نادي هجر الرياضي بالهفوف, حيث تنفذ نهائيات الألعاب الفردية والجماعية لفرق أندية الحي المتأهلة لنهائيات كأس البطولة في كل لعبة، بالإضافة إلى إقامة فعاليتين رياضيتين مصاحبة وهي رياضة المشي من أجل الصحة، والألعاب الرياضية المائية.وأضاف الملحم أن هذا المهرجان يهدف إلى نشر ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز ممارستها، ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع، وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، والجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم، وسط خيارات رياضية متنوعة، مشيراً إلى أن حفل التتويج وتكريم الفائزين سيقام في الـ 26 من الشهر الجاري، بحضور مدير عام تعليم الأحساء الرئيس التنفيذي لأندية الحي حمد بن محمد العيسى، بتكريم الفائز بالمركز الأول لكل منافسة أو فعالية بكأس البطولة وميدالية ذهبية، والميدالية الفضية للفائز بالمركز الثاني لكل منافسة أو فعالية، وذلك بمقر نادي هجر الرياضي بالهفوف.من جانبه، أوضح منسق إعلام الأندية المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد بن محمد آل درويش، أن أندية الحي الترفيهية التعليمية في محافظة الأحساء ستنفذ عدد من الفعاليات المتنوعة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي الأول، تستهدف فئات المجتمع كافة ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين لهذه الأندية، وذلك ضمن ١٠٠ مهرجان وفعالية تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير في ٤٧ إدارة تعليمية في عدد من المجالات المتنوعة والجاذبة.وأشار إلى أن إجمالي عدد أندية الحي بمحافظة الأحساء بلغ ٤٧ نادي حي يستفيد من خدماتها الترفيهية التعليمية من المرتادين مايزيد عن 28 ألف مستفيد.// انتهى //18:53ت م0072