الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسكثفت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة جهودها لتطوير وتجهيز ميدان الملك عبد العزيز للهجن في الصياهد الجنوبية 140 كلم شمال شرقي الرياض، استعدادًا لبدء منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للهجن في نسخته الثالثة.وأوضح نادي الإبل في بيان صحفي أصدره اليوم أن عمليات تهيئة ميادين الهجن شملت تجهيز أرضية ميداني الـ 8 كيلو متر والـ 5 كيلو متر وفق أعلي المعايير العالمية، رجاء ميدان مسافة الثمانية كيلومتر بعرض 40 مترًا في خط البداية ليتقلص في خط النهاية إلى 12 مترًا وارتفاع مستوى التربة إلى 50 سم والحواجز إلى 140 سم.وأشار النادي إلى ارتفاع أرضية ميدان الخمسة كيلو متر 40 سم وارتفاع الحواجز 140 سم ومنتصف قطر الميدان إلى 500 متر، ليعطي شكل هندسي مع الميدان الآخر يحاكي شكل الدمعة، لافتا إلى أن التربة المستخدمة من أرضية الصياهد هي رمل الصياهد مخلوط بتربة طينيه من المنطقة.// انتهى //19:05ت م0074