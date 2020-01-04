رام الله 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسأفاد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان،أن حكومة الاحتلال تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون مستندة في ذلك على دعم وتشجيع وحماية الادارة الامريكية.وأوضح التقرير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صرح بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود"، في ما اسماه "خطاب النصر"، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة ، في حال فوزه في الانتخابات القادمة للكنيست ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال، ودفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات ( المستوطنات ) في الضفة الغربية كلها دون استثناء.وأضاف أن العام الماضي شهد نشاطاً استيطانياً محموماً، وواصلت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم أميركي، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2018.وبين أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام 2019، بلغت نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 عن العام الذي سبقه، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى خلال العام الماضي، ما أدى الى تهجير 898 مواطنا.//انتهى//19:10ت م0076