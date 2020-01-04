الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسزار وفدان دبلوماسيان من سفاراتي ألمانيا وسويسرا اليوم, مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية.وتابعا فعاليات مسابقة "جمل 30" فئة مجاهيم على شلفا ولي العهد، ومسابقة "القعود قعودك لاطرحته" والمرحلة الأولى من مسابقة "الطبع".وأبدى أعضاء الوفدين سعادتهم بحضور المهرجان, مؤكدين أنه شيء مدهش وكرنفال الفريد من نوعه، حيث لا توجد مثل هذه الفعاليات في أوروبا وغيرها من الدول الأخرى، وتشكل هذه الفعاليات جذبا سياحيا من أنحاء العالم.يذكر أن فعاليات اليوم شهدت حضورا جماهيريا غفيرا تجاوز عدده ثمانية آلاف شخص ما بين سعوديين وسياح أجانب.// انتهى //19:12ت م0077